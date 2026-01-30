Померла акторка Кетрін О’Хара. Вона грала матір героя «Сам удома»

Канадсько-американська акторка, режисерка та сценаристка Кетрін О’Хара померла у віці 71 року, повідомляє Variety.

О’Хара померла 30 січня у своєму будинку в Лос-Анджелесі після нетривалої хвороби.

Кетрін О'Хара народилася 4 березня 1954 року в Торонто. Вперше вона з’явилася на телеекрані 1979 року в канадському шоу Canada After Dark. У 1970-х роках вона переважно озвучувала мультфільми.

Акторка здобула широку популярність завдяки фільмам «Сам удома» (1990 рік) та «Сам удома-2: Загублений у Нью-Йорку» (1992 рік), де зіграла матір Кевіна Маккаллістера – персонажа Маколея Калкіна (в другому з цих фільмів як камео знявся 45-й і 47-й президент США Дональд Трамп).

Серед знакових ролей актриси також Делія Дітц у фільмі «Бітлджус» та його сіквелі 2024 року, роботи в картинах «Після роботи», «Переможці шоу», а також у серіалах «Шіттс Крик», «Одні з нас» та «Кіностудія».

За майже 50-річну кар’єру Кетрін О’Хара була удостоєна двох премій «Еммі», «Золотого глобуса» та двох нагород Гільдії кіноакторів.



