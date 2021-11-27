Померла колишня в.о. міністра освіти Любомира Мандзій

Померла заступниця міністра освіти і колишня виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

На сторінці Любомири Мандзій у фейсбуці оприлюднене повідомлення від її сім’ї, в якому вказано, що останні півтора року вона боролася з тяжкою хворобою.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні вдень перестало битися серце Любомири Мандзій. Останні півтора року Любомира боролася з важкою хворобою, вона трималася до останнього», – йдеться в повідомленні.

Деталі щодо місця і часу прощання мають оприлюднити згодом.

У МОН висловили співчуття з приводу смерті заступниці міністра освіти.

«Любомира Мандзій пішла з життя у віці 48 років, назавжди залишивши слід у історії науки та освіти, як приклад людяності та чесності. Її високі моральні якості науковиці та політичної діячки сформували авторитет та пошану серед освітянської спільноти. Незважаючи на хворобу, вона трималася до останнього, завжди вболівала за освіту та намагалася зробити все від неї залежне для реформи НУШ», – йдеться в повідомленні.

За даними МОН, похорон відбудеться 30 листопада у Львові.

Любомира Мандзій народилася 1973 року на Львівщині. Протягом 2016-2019 років вона працювала директором департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області. 11 вересня 2019 року була призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України.

У період з 25 березня 2020 року по 25 червня 2020 року виконувала обов’язки міністра освіти і науки України.