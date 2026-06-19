Померла правозахисниця Наталія Беліцер. Прощання відбудеться в Києві 

Науковиця та правозахисниця Наталія Беліцер померла у віці 87 років – про це напередодні повідомив її син Кирило Булкін:

«З сумом повідомляю, що відійшла у вічність моя мати, Наталія Володимирівна Беліцер (27 березня 1939 – 18 червня 2026)».

Булкін додав, що прощання із науковицею відбудеться на Байковому кладовищі в Києві 20 червня.

Наталія Беліцер, окрім наукової кар’єри біолога-ботаніка, згодом багато років працювала експерткою Інституту демократії імені Пилипа Орлика, де спеціалізувалася на питаннях демократії, прав людини, міжетнічних відносин.

Вона брала участь у правозахисному русі, зокрема, за права кримських татар. У 2018 році стала авторкою посібника «Кримські татари як корінний народ».

«Пані Наталя була експерткою, яка приділяла особливу увагу питанням захисту прав корінних народів та національних меншин. Для багатьох із нас її професійна позиція, мудрість та людська порядність були прикладом служіння суспільству та своїм цінностям», – прокоментував смерть науковиці голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Як експертка в галузі захисту прав людини Наталія Беліцер неодноразово долучалася до ефірів і матеріалів Радіо Свобода.