У Росії померла правозахисниця Людмила Алексєєва

У Москві на 92-му році життя померла найстарша російська правозахисниця і дисидентка, голова Московської Гельсінкської групи Людмила Алексєєва. Про це 8 грудня повідомляє прес-служба Ради з прав людини при президенті Росії.

«Останнім часом їй було вже важко справлятися з хворобою, але дух її як завжди був набагато міцніший за тіло і набагато сильніший від будь-яких хвороб», – сказав голова РПЛ Михайло Федотов.

За повідомленням, правозахисниця померла ввечері 8 грудня в московській лікарні № 15.

Алексєєва була однією з засновниць правозахисного руху в Радянському Союзі у 1960-х роках. У зв’язку з загрозою позбавлення волі за розповсюдження самвидаву в 1977 році вона була вимушена мігрувати до США, де прожила до 1993 року. Головою Московської Гельсінської групи була обрана в 1996 році.

Людмила Алексєєва виступала з критикою режиму російського президента Володимира Путіна, зокрема щодо російських законів, спрямованих на обмеження чи заборону діяльності неурядових і громадських правозахисних організацій.

У 2017 році, коли Алексєєвій виповнилося 90 років, Путін особисто привітав її, приїхавши до неї додому, а згодом відзначив її державною нагородою за видатні досягнення в області правозахисної діяльності.