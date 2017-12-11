Росія: Путін відзначив правозахисницю Алексєєву державною нагородою

Президент Росії Володимир Путін відзначив очільницю Московської Гельсінської групи Людмилу Алексєєву державною нагородою за видатні досягнення в області правозахисної діяльності.

Алексєєва заявила, що вважає нагороду оцінкою 50 років, які вона присвятила захисту прав людини, «увійшовши в правозахисний рух одразу, як тільки він зародився в Радянському Союзі».

Вона додала, що планує передати нагороду Московській Гельсінській групі.

У 2017 році Алексєєвій виповнилося 90 років. Тоді Путін особисто привітав її, приїхавши до неї додому.

Вона була однією з засновниць правозахисного руху в Радянському Союзі у 1960-х роках. У зв’язку з загрозою позбавлення волі за розповсюдження самвидаву в 1977 році вона була вимушена мігрувати до США, де прожила до 1993 року. Головою Московської Гельсінської групи обрана в 1996 році.