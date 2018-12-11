Люди в скорботі прощаються з російської іконою прав людини – відео

Росіяни прощаються з Людмилою Алексєєвою, правозахисницею, яка десятиліттями кидала виклик радянським і російським лідерам. Людмила Алексєєва народилася 20 липня 1927 року в Євпаторії в Криму, в ранньому дитинстві родина переїхала до Москви. У 1976 році за пропозицією дисидента Юрія Орлова стала одним із засновників Московської Гельсінкської групи в СРСР. Намагаючись уникнути арешту, емігрувала до США у 1977 році, де працювала над монографією «Історія інакомислення в СРСР. Новітній період», що була першим фундаментальним історичним дослідженням на цю тему. У 1993 році Людмила Алексєєва повернулася в Росію.