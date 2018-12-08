Померла російська правозахисниця Людмила Алексеєва

Найстарша російська правозахисниця, одна із засновників та голова Московської Гельсінкської групи Людмила Алексаєва померла ввечері у суботу 8 грудня у віці 91 року. Це сталося близько 19:30 в палаті московської міської клінічної лікарні №15.

Про це повідомив глава Ради при президенті Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов, зазначивши, що останнім часом Алексєєва важко хворіла.

«Вона залишалася правозахисником до останньої миті, вона дійсно поклала своє життя заради інших. Сказати, що нам буде її не вистачати – це нічого не сказати. Це страшна втрата для всього правозахисного руху Росії», – сказав Федотов.

Людмила Алексєєва покинула Раду при призведені Росії у 2012 році, але повернулася до неї у 2015, сказавши, що це «дасть додаткові можливості в роботі».

Алексеєва була проти анексії Криму і закликала вивести війська з України

Алексеєва у вересні 2014 підписала заяву з вимогою «припинити агресивну авантюру: вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну і військову підтримку сепаратистам на Південному Сході України».

В інтерв’ю Радіо Свобода Людмила Алексеєва казала, що підтримка російським населенням анексії Криму і політики президента Росії Володимира Путіна свідчить, що росіяни не припинили бути імперською нацією.

«Чесно кажучи, я думала, що через 25 років після розвалу Радянського Союзу мої співгромадяни позбулись уже імперського синдрому. Ставлення до того, що сталось в Криму, переконало у зворотному», – зазначила правозахисниця.

На думку Алексеєвої, для Росії не існувало іншого шляху демократизації, окрім розвитку громадянського суспільства.

«В Росії громадянське суспільство, слава Богу, є, але назвати його сильним і впливовим язик не повертається», – зауважила вона.

Понад 40 років правозахисної діяльності

Людмила Алексєєва народилася 20 липня 1927 року в Євпаторії в Криму, в ранньому дитинстві родина переїхала до Москви. Історик за освітою, вона в закінчила Московський державний інститут. Надавала правову та організаційну допомогу політичним в’язням в СРСР, їздила в табори і заслання.

Брала участь у виданні «Хроніки поточних подій», поширювала самвидав. У 1974 році отримала попередження КДБ про припинення «антирадянській діяльності» і можливий арешт.

У 1976 році за пропозицією дисидента Юрія Орлова стала одним із засновників Московської Гельсінкської групи в СРСР.

Намагаючись уникнути арешту, емігрувала до США у 1977 році, де працювала над монографією «Історія інакомислення в СРСР. Новітній період », що був першим фундаментальним історичним дослідженням на цю тему. У 1993 році повернулася в Росію.

З 2002 року була членом Комісії з прав людини при президенті Росії. Після перетворення Комісії в листопаді 2004 року на Раду зі сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства і прав людини при президенті Росії, увійшла до складу оновленого Ради.

Людмила Алексеєва мала численні міжнародні нагороди за свою правозахисну діяльність, від урядів Франції, Німеччини, Литви та Естонії. У 2017 році вона отримала Державну премію Російської Федерації за видатні досягнення в галузі правозахисної діяльності.

У соціальних мережах колеги та друзі Людмили Алексеєваою висловлюють співчуття та діляться спогадами.

«Не стало Людмили Михайлівни Алексєєвої. Сталося очікуване і неможливе. Здавалося, що вона завжди була і завжди буде з нами. Слабкість її пройде, вона повернеться до роботи, і ми знову будемо зустрічатися в її будинку за її щедрим столом. Чи не повернеться і не будемо. Але з нами Людмила Михайлівна залишиться назавжди» – написала на своїй сторінці у мережі Facebook Світлана Ганнушкіна, член Ради та керівник Мережі «Міграція і право» правозахисного центру «Меморіал».

«Вічна пам’ять. Невблаганна та чудова Людмила Алексєєва, одна з великих російських голосів, померла на 92 році життя. У 1989-х роках я мав честь співпрацювати з нею в США, розкриваючи радянську практику примусової праці та документуючи невдоволення робітників у СРСР. Засновник Московської Гельсінкської групи, вона палко захищала в’язнів сумління та була сильним союзником дисидентів України. Її бракуватиме», – пише американо-український історик і політолог, член Атлантичної Ради Адріян Каратницький.

«Розумію, що люди не вічні, і все ж важко втрачати людей, з якими пов'язані довгі теплі відносини. Прийшла сумна новина про те, що померла Людмила Михайлівна АЛЄКСЄЄВА – голова Московської Гельсінкської групи, одна з найстаріших учасниць демократичного руху. Я любила її, а вона дуже тепло і з величезним розумінням ставилася до кримських татар. Світла пам'ять!», – пише кримсько-татарський історик Гульнара Бекірова.