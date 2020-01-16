Помпео цього тижня відвідає Німеччину для участі у конференції щодо Лівії – Держдепаратмент

Державний секретар США Майк Помпео вирушить цього тижня до Німеччини, щоб взяти участь у міжнародній конференції щодо врегулювання ситуації в Лівії, повідомив Державний департамент 16 січня.

Повідомляється, що Помпео вилетить зі США 18 січня і прибуде до Берліна на конференцію під егідою ООН наступного дня.

16 січня лівійський командувач опозиційної до уряду «Лівійської національної армії» Халіфа Хафтар погодився взяти участь в конференції у Берліні після того, як про свою присутність заявив і голова визнаного ООН уряду в Тріполі Фаїз ас-Саррадж.

Зусилля світових лідерів щодо врегулювання ситуації в Лівії пожвавилися після того, як 12 січня там було оголошене перемир’я між урядовими військами й армією генерала Хафтара.

Очікується, що після візиту до Німеччини Помпео повернеться до США. У його найближчих планах – відвідини Колумбії, Коста-Ріки та Ямайки.