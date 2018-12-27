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27 Грудень 2018, Київ 08:03
Новини | Події

В Україні знеструмлені понад 100 населених пунктів – ДСНС

Найбільше відключень електрики сталося в Дніпропетровській області

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Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, місцями мокрий сніг та пориви вітру) залишаються знеструмленими 104 населені пункти у п’яти областях, повідомляє зранку 27 грудня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, найбільше сіл і містечок залишилися без світла на Дніпропетровщині – 65, Полтавщині – 18 та Кіровоградщині – 10. Також є знеструмлення в Донецькій та Чернівецькій областях.

Бригади обленерго відновлюють електропостачання населених пунктів, додають рятувальники.

Раніше цього тижня число знеструмлених унаслідок негоди населених пунктів в окремі дні сягало понад півтисячі.

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