В Україні знеструмлені понад 100 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, місцями мокрий сніг та пориви вітру) залишаються знеструмленими 104 населені пункти у п’яти областях, повідомляє зранку 27 грудня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, найбільше сіл і містечок залишилися без світла на Дніпропетровщині – 65, Полтавщині – 18 та Кіровоградщині – 10. Також є знеструмлення в Донецькій та Чернівецькій областях.

Бригади обленерго відновлюють електропостачання населених пунктів, додають рятувальники.

Раніше цього тижня число знеструмлених унаслідок негоди населених пунктів в окремі дні сягало понад півтисячі.