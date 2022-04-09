До лікарень Дніпропетровщини доправили понад 70 людей, поранених у Краматорську

До лікарень Дніпропетровщини доправили 71 людину, поранену під час обстрілу вокзалу в Краматорську 8 квітня – інформацію про це підтвердили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Серед пацієнтів – в основному дорослі, але є і 15 дітей.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що 8 квітня «швидкі» дніпровських лікарень забирали поранених із Краматорська на межі між Дніпропетровською і Донецькою областями й доправляли до лікарень Дніпропетровщини.

За даним з всеукраїнського руху допомоги та спротиву «Все буде добре», який допомагає в евакуації населення Донецької області, до Дніпра автобусами евакуюють й інших жителів Краматорська. 8 квітня має бути понад 20 автобусів.

Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 8 квітня, де близько чотирьох тисяч громадян очікували евакуації, загинули 52 людей, серед них – п’ятеро дітей, понад сто – поранені.

Ракетний удар із комплексу «Точка У» був здійснений саме російськими військовими, попри намагання російського командування зняти з себе відповідальність за це, повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.