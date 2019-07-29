Поранення нацгвардійця в суді Одеси: у поліції припускають спробу самогубства

Поліція Одеси кваліфікує поранення військового Національної гвардії в Київському суді міста як замах на самогубство, повідомляє прес-служба місцвого Головного управління Нацполіції.

За даними правоохоронців, 20-річний поранений перебуває в реанімації.

Військовослужбовець Національної гвардії, який отримав поранення в приміщенні Київського суду Одеси, перебував у вартовому приміщенні після того, як конвоював підозрюваного до суду, повідомив кореспонденту Радіо Свобода прес-офіцер Південного оперативно-територіального управління Національної гвардії України капітан Володимир Бєлов.

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«Він був з іншими військовослужбовцями. Вони конвоювали підозрюваного до суду, але в залі суду підозрюваний з ними не був. Також інформації про те, що хтось намагався відняти в нього зброю, немає», – передає кореспондент Радіо Свобода.

Раніше 29 липня Південне оперативно-територіальне управління Нацгвардії повідомило, що особовий склад почув постріл, перебуваючи у вартовому приміщенні Київського суду Одеси, і згодом в одному з приміщень виявили солдата з вогнепальним пораненням голови. На місці працює слідчо-оперативна група, розпочате службове розслідування.