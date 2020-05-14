Під час планових занять в зоні ООС загинули 2 військовослужбовці – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що під час планових занять на Донбасі загинули двоє військовослужбовців. За даними штабу, це сталося напередодні.

«На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Жодних інших деталей щодо загибелі військових не вказано.

У ранкових зведеннях з фронту штаб ООС повідомляв, що 13 травня на Донбасі один український військовий загинув, ще двоє були поранені.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.