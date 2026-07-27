Поранений через удар Росії по Київщині чоловік помер у лікарні – Офіс генпрокурора

Зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київську область, повідомив Офіс генерального прокурора 27 липня.

«Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура нагадує, що сьогодні суд обирає запобіжний захід організатору виставки. Сторона обвинувачення наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.

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25 линя затриманому організатору виставки повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила загибель людей. За даними прокуратури, виставка озброєння на Київщині відбувалася без погодження.

Російські військові 24 липня атакували Київ та Київщину кількома балістичними ракетами. Обласна влада уточнила, що ціллю російського балістичного удару в Київській області був приватний полігон, де «відбувалися заходи».

За попередніми офіційними даними, через атаку РФ загинули 10 людей, ще близько 100 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

В Офісі генпрокурора уточнили, що правоохоронці відкрили два провадження – за ст. 438 Кримінального кодексу України щодо порушення законів та звичаїв війни, а також за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.