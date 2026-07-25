Організатору заходу на полігоні повідомили про підозру – генпрокурор

Правоохоронці затримали, а прокурори повідомили про підозру організатору заходу під Києвом, по якому 24 липня прилетіли російські ракети, проінформував 25 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«10 загиблих. Наймолодшому було лише 19 років. Сто поранених. Зруйновані будинки. Люди, які втратили своїх рідних…

За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без будь-яких погоджень… організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони.

На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику», – написав очільник ОГП.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

«Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі», – додав генпрокурор.

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Російські військові близько 11:30 атакували Київ та Київщину кількома балістичними ракетами. Обласна влада уточнила, що ціллю російського балістичного удару в Київській області був приватний полігон, де «відбувалися заходи».

За останніми офіційними даними, через атаку РФ загинули 10 людей, ще близько 100 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

В Офісі генпрокурора уточнили, що правоохоронці відкрили два провадження – за ст. 438 Кримінального кодексу України щодо порушення законів та звичаїв війни, а також за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



