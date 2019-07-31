В Одесі після поранення в голову помер нацгвардієць

Військовослужбовець Національної гвардії України, шпиталізований в Одесі два дні тому з пораненням голови, помер у лікарні, повідомив прес-офіцер Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії капітан Володимир Бєлов.

«Військовослужбовець помер вночі 31 липня. Усі видатки на транспортування і похорон забезпечить Національна гвардія», – заявив Бєлов.

Наразі триває службове розслідування, але результатів поки що немає, додав він.

20-річний солдат Національної гвардії зазнав поранення в приміщенні Київського районного суду Одеси 29 липня. Він перебував у вартовому приміщенні суду. Поліція Одеси кваліфікувала поранення військового як замах на самогубство.