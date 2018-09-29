Порошенко: «путінський сценарій» звільнення Донбасу нам не потрібен

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не підтримує силовий сценарій звільнення Донбасу.

Під час поїздки на Харківщину 29 вересня голова держави сказав, що ознайомився із результатами великого опитування громадської думки, яке провели три авторитетні компанії: «Вони цікавилися, якою люди бачать оптимальну стратегію повернення Донбасу в Україну і України на Донбас. Лише 5 % висловлюються за військовий наступ і повернення силою».

Президент зазначив, що «природно, найменша кількість прибічників такого сценарію, менше 6% – на сході України».

«Думаю, що жоден український політик, в тому числі звичайно і я, ніколи не прийме рішення перетворити Донецьк на Грозний часів першої і другої чеченської війни. Путінський сценарій нам не потрібен. Це Кремль легко винищував мирне населення килимовим бомбардуванням. А Україна – не Росія. Ми належимо до іншої цивілізації, де цінують людське життя і не приносять його в жертву імперським амбіціям. І я як президент ціную життя кожного українця», – цитує Порошенка його прес-служба.

Він наголосив, що виступає за політико-дипломатичне врегулювання, як і «більшість громадян – 60%».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Україна і Захід домагаються створення місії ООН, що взяла б під контроль усю окуповану частину українського Донбасу, включно з кордоном із Росією.

Росія прагне створити місію в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Україна і Захід відкидають такий підхід, що означав би замороження нинішнього конфлікту.