В Європарламенті заплановані дебати у зв’язку з п’ятою річницею анексії Криму – Порошенко

В Європарламенті наступного тижня заплановані пленарні дебати у зв’язку з п’ятою річницею російської анексії Криму. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

«Важливий підсумок вчорашнього міні-саміту Україна – ЄС в Брюсселі – на наступному тижні в Європарламенті пройдуть пленарні дебати щодо 5-й річниці російської окупації Криму. Весь світ знову почує, що Крим – це Україна!» – мовиться у повідомленні.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.