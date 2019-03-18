НАТО закликає Москву повернути контроль над Кримом Україні

Північноатлантична рада НАТО закликала Росію повернути контроль над Кримом Україні. Про це йдеться в заяві, опублікованій 18 березня з нагоди п’ятої річниці російської анексії Криму.

«П'ять років тому Росія застосувала силу проти України, щоб незаконно анексувати Крим. Це порушення суверенітету і територіальної цілісності України є серйозним порушенням міжнародного права і викликом євроатлантичній безпеці. Ми рішуче засуджуємо цей акт, який ми не визнаємо ніколи. Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україні», – сказано в заяві, поширеній у Брюсселі штаб-квартирою альянсу.

Союзники знову підтвердили повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод.

«Крим – це територія України. Будь-які спроби узаконити або нормалізувати незаконну анексію Криму повинні бути припинені, зокрема, автоматичне впровадження російського громадянства, насильницьке переміщення населення, призов до армії Росії і незаконне проведення російських виборчих кампаній», – відзначили в Північноатлантичній раді НАТО.

Євроcоюз залишається відданим суверенітету і територіальній цілісності України «через п'ять років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим і Севастополя Росією», говориться в заяві голови європейської дипломатії Федеріки Моґеріні.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.