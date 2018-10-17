Порошенко присвоїв Князєву найвище поліцейське звання

Президент України Петро Порошенко присвоїв очільнику Національної поліції України Сергію Князєву звання генерала поліції першого рангу, повідомила прес-служба правоохоронного органу.

У відомстві зазначили, що до цього Князєв був головою поліції другого рангу.

Згідно з повідомленням, нове звання очільник Національної поліції отримав з нагоди Дня захисника України.

Звання генерала поліції першого рангу є найвищим спеціальним званням вищого складу поліції.

Сергій Князєв очолив Національну поліцію 8 лютого 2017 року. Згідно з біографією на сайті відомства, він почав роботу в органах внутрішніх справ у березні 1992 року.