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17 Жовтень 2018, Київ 09:44
Новини | Події

Порошенко присвоїв Князєву найвище поліцейське звання

Князєв став генералом поліції першого рангу

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Президент України Петро Порошенко присвоїв очільнику Національної поліції України Сергію Князєву звання генерала поліції першого рангу, повідомила прес-служба правоохоронного органу.

У відомстві зазначили, що до цього Князєв був головою поліції другого рангу.

Згідно з повідомленням, нове звання очільник Національної поліції отримав з нагоди Дня захисника України.

Звання генерала поліції першого рангу є найвищим спеціальним званням вищого складу поліції.

Сергій Князєв очолив Національну поліцію 8 лютого 2017 року. Згідно з біографією на сайті відомства, він почав роботу в органах внутрішніх справ у березні 1992 року.

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