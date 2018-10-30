Порошенко призначив нового голову Київської ОДА

Президент України Петро Порошенко указом від 30 жовтня призначив новим головою Київської обласної державної адміністрації Олександра Терещука.

Він змінить на посаді Олександра Горгана, якого звільнили з посади згідно поданої ним заяви.

Відповідні укази Порошенко (№348/2018 та №349/2018) оприлюднені на сайті президента.

Горган очолював Київську ОДА з жовтня 2016-го,

Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня погодив звільнення голів Київської, Луганської, Чернівецької та Черкаської обласних держадміністрацій. Уряд також схвалив нових очільників ОДА.