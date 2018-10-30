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30 Жовтень 2018, Київ 15:22
Новини | Політика

Порошенко призначив нового голову Київської ОДА

Порошенко затвердив кандидатуру нового очыльника Київської ОДА

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Президент України Петро Порошенко указом від 30 жовтня призначив новим головою Київської обласної державної адміністрації Олександра Терещука.

Він змінить на посаді Олександра Горгана, якого звільнили з посади згідно поданої ним заяви.

Відповідні укази Порошенко (№348/2018 та №349/2018) оприлюднені на сайті президента.

Горган очолював Київську ОДА з жовтня 2016-го,

Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня погодив звільнення голів Київської, Луганської, Чернівецької та Черкаської обласних держадміністрацій. Уряд також схвалив нових очільників ОДА.

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