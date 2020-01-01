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01 січня 2020, Київ 11:18
Новини | Політика

П’ятий президент Порошенко привітав українців із Новим роком і закликав до єдності

Петро Порошенко, архівне фото

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П’ятий президент України, нині народний депутат і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привітав українців із Новим роком. Його привітання транслювали в останні хвилини 2019 року телевізійні «5-й канал», який належить Порошенкові, і «Прямий» канал, який із ним пов’язують. Привітання чинного президента Володимира Зеленського ці канали передали вже після півночі на 1 січня.

Порошенко у своєму привітанні висловив упевненість у «перемозі України». «Нас точно не зламати», – заявив він.

За його словами, є низка чинників, які додають оптимізму: «По-перше, це запас міцності тих змін, який українці здійснили протягом п’яти років. Похитнути його виявилося не так просто. А по-друге, мільйони небайдужих людей демонструють свою громадянську позицію».

«Ми разом боронимо наші цінності – і перспективу членства України в Європейському союзі і НАТО, і мову, і віру, і армію. Ми захищаємо Збройні сили в тилу від атак «п’ятої колони», а Збройні сили міцно тримають оборону на фронті», – сказав Порошенко.

«Незалежно від того, хто за кого голосував на виборах, ми всі – українці. Ми всі – єдиний український народ. І я хочу, щоб у новому році для кожного з нас синьо-жовтий прапор єдності був важливішим, ніж партійні кольори. І щоб попри внутрішні розбіжності ми зберігали солідарність перед зовнішніми викликами», – мовиться також у привітанні Петра Порошенка.

Чинний президент Володимир Зеленський у своєму привітанні теж закликав українців до єдності, але іншими словами. «У нашому паспорті не вказано, правильний чи неправильний українець. Немає рядка «патріот», «малорос», «ватник» чи «бандерівець». Там написано: «Громадянин України», який має права і обов’язки», – сказав, зокрема, Зеленський.

За його словами, українці уявляють майбутнє країни однаково: «Це успішна і квітуча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де немає значення, як названа вулиця, бо вона освітлена й заасфальтована. Де однаково, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об’єднати».

Попередньої новорічної ночі рік тому сам Зеленський іще як приватна особа виступив із новорічним зверненням до українців, у якому оголосив, що буде кандидувати на посаду президента України, на телеканалі «1+1», який, як і самого Зеленського, пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським (Зеленський цей зв’язок заперечує). Тоді цей канал передавав звернення Зеленського замість привітання президента Порошенка, яке показав уже по півночі.

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