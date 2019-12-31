Президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні закликав українців до єдності, незалежно від уподобань, ідеалів чи мови спілкування.

«У нашому паспорті не вказано правильний чи неправильний українець. Немає строки патріот, малорос, ватнік чи бандерівець. Там написано: громадянин України. Який має права та обов’язки. Ми з вами дуже різні. Так, хто ж ми? 73 відсотки, які обрали президента? 25, які його не сприймають? Чи ті, хто не ходив на вибори?» – запитав Зеленський.

«Дорогі українці! У новому 2020-му році я бажаю всім нам поважати один одного. Бути здоровими, мати достаток і багато приводів посміхатись. Бажаю всім гарно відпочити, виспатись, не переїсти і, звичайно, легкого та приємного головокружіння на ранок. А ще, давайте пам’ятати, що любити Україну – означає любити всіх українців», – сказав президент України.

Перед оприлюдненням новорічного звернення Зеленський 31 грудня мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами і проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня, повідомляє Офіс українського президента.

За повідомленням, сторони також привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного 30 грудня.

У пресслужбі Кремля уточнили, що телефонна розмова відбулася з ініціативи української сторони.