Зеленський і Путін телефоном привітали один одного з обміном, угодою про транзит і святами – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами і проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня, повідомляє Офіс українського президента.

За повідомленням, сторони також привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного 30 грудня.

«Під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму і на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні. Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Тим часом, у пресслужбі Кремля уточнили, що телефонна розмова відбулася з ініціативи української сторони.

30 грудня виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що українська компанія і російський «Газпром» підписали контракт на транзит газу з використанням української газотранспортної системи за принципом «качай або плати» на п’ять років.

29 грудня в рамках обміну з підтримуваними Росією угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» в Україну повернулися 76 людей. Київ видав 124 осіб.

В оприлюдненому напередодні повідомленні Кремля з вітаннями Путіна на адресу світових лідерів не згадувався президент України.

Зеленський і Путін провели першу розмову 11 липня. Офіс президента України назвав ключовою темою діалогу звільнення українських військових моряків.