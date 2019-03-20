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20 Березень 2019, Київ 22:34
Новини | Політика

Порошенко заявив, що обговорить із ЄС «червневий пакет» санкцій проти Росії

Порошенко зустрічається з президентами Європейської ради, Європарламенту, Єврокомісії та керівництвом європейських інституцій

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Президент України Петро Порошенко заявив, що обговорить із керівництвом Європейського союзу «червневий пакет» санкцій проти Росії.

«Ми будемо обговорювати і червневий пакет санкцій», – сказав Порошенко журналістам у столиці Бельгії Брюсселі.

Там він зустрічається з президентами Європейської ради, Європарламенту, Єврокомісії та керівництвом європейських інституцій.

За ініціативою Кабінету міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України запроваджені санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб
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Проти Росії діє ціла низка санкційних пакетів Євросоюзу – економічні та індивідуальні обмежувальні заходи, а також санкції щодо самого Криму.

Серед іншого, європейцям заборонено інвестувати в Крим і Севастополь, купувати там нерухомість, постачати туди товари, а також надавати технічну допомогу, спрямовану на поліпшення інфраструктури півострова.

Київ, майдан Незалежності, 12 березня 2014 року
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