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20 Березень 2019, Київ 18:05
Новини | Політика

РНБО запровадила нові санкції проти Росії

За ініціативою Кабінету міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України запроваджені санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб

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Рада національної безпеки та оборони запровадила нові санкції проти Росії.

За ініціативою Кабінету міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України, запроваджені санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Згідно з повідомленням, санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:

  • були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;
  • причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;
  • організовували та сприяли проведенню виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, кримського півострова;
  • демонстративно порушували українське законодавство щодо в'їзду або виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;
  • поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;
  • незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

У Раді національної безпеки заявили, що санкції застосували до керівників Ради Федерації Федеральних зборів Росії та депутатів Державної думи.

РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.

Крім того, на підставі пропозицій Національного банку України продовжені санкції стосовно чотирьох банків з капіталом держави-агресора.

Водночас, «у зв'язку з досягненням мети запровадження санкцій», за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо вісьмох юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність.

Рішення РНБО своїм указом ввів у дію президент України Петро Порошенко.

Відносини між Україною та Росією різко загострилися після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

Київ, майдан Незалежності, 12 березня 2014 року
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