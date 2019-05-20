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21 Травень 2019, Київ 00:44
Новини | Політика

Порошенко вручив орден Волкеру «за внесок у зміцнення партнерства між Україною і США»

Курт Волкер у складі американської делегації представляв США на церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського

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Колишній президент України Петро Порошенко вручив орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня спеціальному представникові США Курту Волкеру і подякував йому «за великий внесок у зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США».

Як йдеться в повідомленні Порошенка в соцмережах, Волкер запевнив, що США залишаються пліч-о-пліч з Україною.

«Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії триваючій агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави, а також важливості незмінності і сталості курсу реформ в Україні, які мають обов’язково продовжуватися», – йдеться в повідомленні.

Курт Волкер у складі американської делегації представляв США на церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Повна промова президента Зеленського – відео
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Повна промова президента Зеленського – відео

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