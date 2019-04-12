Порошенко та Зеленський зустрінуться з президентом Франції в Парижі

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський 12 квітня окремо один від одного зустрінуться з президентом Франції Емманюелем Макроном в Парижі.
Чинний президент Порошенко цього ж дня планує зустрітися з канцлером Німеччини Анґелою Меркель у Берліні.
Німеччина, Франція та Україна є частиною так званого «нормандського формату» переговорів, створеного для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, де українські війська протистоять підтримуваним Росією бойовикам. Росія є четвертою країною-учасницею цього формату. Востаннє лідери «нормандської четвірки» зустрічалися в жовтні 2016 року.
За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.
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