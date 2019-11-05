Виконувача директора державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» в Одеській області Анатолія Яблунівського звільнено наказом Міністерства інфраструктури від 4 листопада, йдеться на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Яблунівського звільнено через закінчення терміну контракту.

Наказ підписав профільний міністр Владислав Криклій.

Анатолій Яблунівський очолював порт «Морський торговельний порт «Южний» з 23 червня 2018 року, змінивши на цій посаді колишнього керівника підприємства Віталія Жуковського.

Раніше Мінінфраструктури звільнило директорів Одеського морського торговельного порту, порту «Чорноморськ» і Білгород-Дністровського морського торговельного порту.