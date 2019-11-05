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05 листопада 2019, Київ 12:06
Новини | Політика

Звільнено керівника найбільшого морського порту України – Мінінфраструктури

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Виконувача директора державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» в Одеській області Анатолія Яблунівського звільнено наказом Міністерства інфраструктури від 4 листопада, йдеться на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Яблунівського звільнено через закінчення терміну контракту.

Наказ підписав профільний міністр Владислав Криклій.

Анатолій Яблунівський очолював порт «Морський торговельний порт «Южний» з 23 червня 2018 року, змінивши на цій посаді колишнього керівника підприємства Віталія Жуковського.

/**/ /**/ Розвантаження вугілля в порту «Південний», Одеська область
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Раніше Мінінфраструктури звільнило директорів Одеського морського торговельного порту, порту «Чорноморськ» і Білгород-Дністровського морського торговельного порту.

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