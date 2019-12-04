Канада просить Україну до 6 грудня надати підстави продовження санкції щодо Портнова

Департамент закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади звернувся до Міністерства закордонних справ України офіційним листом з проханням до 6 грудня включно надати інформацію, яка може бути підставою для продовження санкцій щодо ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.



Про це йдеться у відповіді МЗС на запит журналістів Радіо Свобода.

У МЗС повідомили, що отримали «ноту Міністерства закордонних справ Канади від 27 листопада 2019 року з проханням надати оновлену інформацію, якщо така є, з питань, пов’язаних з перебуванням А.В. Портнова в санкційному списку Канади (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine)».

«Вказаний запит 2 грудня 2019 року МЗС надіслало на розгляд Генеральної прокуратури України», – повідомили у міністерстві.

«Схеми» також надіслали запит до Генеральної прокуратури України з питанням, яку відповідь та коли ГПУ планує надати на запит з Канади.

На момент публікації відповіді від Генпрокуратури журналісти не отримали.

Раніше Радіо Свобода повідомило, що санкції щодо Андрія Портнова, запроваджені урядом Канади після Революції Гідності, можуть бути зняті найближчим часом, якщо Генпрокуратура України не повідомить Канаду про наявність підстав для їхнього продовження.

Підставою для розгляду питання щодо зняття санкцій з Андрія Портнова став лист ГПУ в посольство України в Канаді і в Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, в якому тодішній заступник генпрокурора Сергій Кізь повідомив, що «станом на 29 липня 2019-го року юридичні підстави для перебування Андрія Портнова у санкційному списку відсутні».

Джерела Радіо Свобода в канадському уряді пояснили, що у разі, якщо нове керівництво Генеральної прокуратури не поділяє позицію, викладену в листі свого наразі звільненого працівника, та має іншу інформацію, воно має в найкоротші терміни поінформувати про це Міністерство закордонних справ Канади офіційними каналами комунікації.

Водночас, у ГПУ відмовилися надати журналістам Радіо Свобода інформацію про те, чи існують наразі підстави для збереження санкцій щодо Андрія Портнова, продовжені урядом Канади у 2019 році ще на п'ять років, і чи буде про це поінформовано канадську сторону, яка розглядає питання виключення Портнова із санкційного списку. У ГПУ послались на те, що ця інформація є «таємницею слідства і може бути розголошена лише з письмового дозволу слідчого або прокурора». Та згодом генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генпрокуратура контактує з Канадою з приводу санкцій щодо Портнова.

Андрій Портнов був заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, його називали куратором судової гілки влади.

Андрій Портнов покинув Україну одразу після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року. Це сталося після розстрілів на Майдані.

У березні 2014 року Уряд Канади застосував санкції до Портнова шляхом внесення його прізвища у відповідний Акт (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR / 2014-44.

Цьогоріч Канада продовжила санкції щодо Віктора Януковича та його соратників іще на п’ять років.