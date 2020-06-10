В Агентстві з забезпечення якості освіти знайшли новий плагіат у дисертації Портнова

Комітет із питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявив іще один фрагмент академічного плагіату в докторській дисертації юриста, колишнього заступника голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова, повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Нацагентства Сергій Квіт.

За його словами, комітет буде рекомендувати НАЗЯВО під час розгляду цього питання залучити цей фрагмент до попереднього рішення комітету від 12 березня про наявність плагіату в роботі Портнова.

«У нас додалося два фрагменти. Один із них ми розцінюємо власне як академічний плагіат – відтворення опублікованого тексту іншого автора без зазначення авторства. І ще один фрагмент, який ми розглядаємо як не порушення академічної доброчесності, а як недостатню академічну якість –той самий шматок тексту самого автора виявлений у вступі й у висновках», – повідомив Квіт.

«Така практика дуже часто в цій дисертації використовувалася, коли ті самі шматки можна було зустріти в різних частинах дисертації», – додав він.

НАЗЯВО надало Радіо Свобода порівняльну таблицю, в якій зазначений новий приклад текстових запозичень у роботі Портнова без посилання на джерело, а саме:

на сторінках 50 та 51 дисертації є текстові фрагменти, які збігаються з текстовими фрагментами видання Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: Учебник для вузов / Рук. авт. колл, и отв. ред. д. ю. н., проф. Б. А. Страшун. – 4-е изд., обновл. и дораб. – М.: Норма, 2007. – 896 с., на сторінках 780 і 781 відповідно.

Рішення рекомендувати долучити новий фрагмент плагіату до розгляду НАЗЯВО комітет із питань етики Нацагентства ухвалив 9 червня. На нього, за словами Сергія Квіта, був також запрошений Андрій Портнов.

«Прийшли два адвокати від Андрія Портнова. Їхня позиція полягає в тому, що ми взагалі не маємо права нічого робити стосовно академічної доброчесності. Ми їх вислухали, вони заперечували все: з формального боку і по суті. Ми розглянули всі свідчення, вислухали адвокатів й ухвалили рекомендації до Національного агентства – додати до попередніх фрагментів оці два нові фрагменти».

Сам Портнов нову інформацію поки що не коментував.

Раніше, у березні цього року, Комітет із питань етики Нацагентства виявив академічний плагіат у докторській дисертації Андрія Портнова. Сам Портнов тоді заявив, що рішення комітету є «помилковим і не відповідає дійсності».

Комітет із питань етики рекомендував Нацагентству ухвалити рішення стосовно плагіату в дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Портнова, згідно з частиною 6 статті 6 закону України «Про вищу освіту», де, зокрема, вказано, що «виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома».

Пізніше, у травні, той же комітет виявив «наявність порушень академічної доброчесності» у наукових роботах декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Івана Гриценка.

Після цього НАЗЯВО заявило про спроби заблокувати його діяльність. У заяві, опублікованій на сайті відомства, згадуються рішення Агентства та підпорядкованого йому комітету щодо виявленого плагіату в наукових працях Портнова й декана юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка Івана Гриценка.

«Від початку роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в лютому 2019 року не припиняються спроби заблокувати його діяльність чи оскаржити прийняття якихось рішень. Так, у своєму позові Сергій Бондарчук поставив під сумнів правомірність проведення першого засідання Агентства, обрання голови і заступників. Слід відзначити, що згадані рішення Агентства не зачіпають будь-які права та інтереси самого Бондарчука», – зазначено в заяві на сайті Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Позов, про який йдеться, був поданий колишнім співробітником секретаріату Нацагентства на початку 2019 року і був задоволений Окружним адміністративним судом у травні цього року. Суд визнав протиправним і скасував рішення членів НАЗЯВО від 21 січня 2019 року, яким вони обрали голову та членів відомства.

Запит до Нацагентства із питань забезпечення якості вищої освіти з проханням розглянути питання щодо наявності текстових запозичень (академічного плагіату) в докторській дисертації Портнова Радіо Свобода надіслало в листопаді минулого року.

Водночас Нацагентство не може позбавити наукового ступеня Портнова, поки Кабінет міністрів не затвердить «Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня».

Нині «Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня» перебуває на погодженні в Міністерстві освіти і науки.