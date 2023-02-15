У Португалії за 70 років тисячі дітей постраждали від педофілів у церкві

Понад 100 священників католицької церкви в Португалії продовжують служити, попри підозри в сексуальному насильстві над дітьми, встановила спеціальна слідча комісія. Як повідомило 14 лютого агентство Reuters, з січня 2022 року, коли було створено комісію, вона встановила, що в Португалії за останні 70 років не менш як 4 815 дітей зазнали сексуального насильства з боку кліриків.

Голова слідчої комісії, яка подала в Лісабоні свою доповідь, заявив, що оприлюднені факти є лише «верхівкою айсберга», а названа кількість потерпілих – «абсолютний мінімум від реальної кількості жертв педофілії в церкві».

Сотні звинувачених священників – це приблизні дані, реально їх буде більше, розповів телеканалу SIC television голова комісії, дитячий психіатр Педро Стрехт. За його словами, готується список кліриків, які все ще працюють у церкві, документ передадуть до прокуратури. Голова комісії вважає, що особи, внесені до списку, мають бути усунені від служіння або щонайменше ізольовані від контактів з дітьми чи підлітками до повного завершення розслідування.

Голова слідчої комісії заявив, що церква має, відповідно до морального та етичного обовʼязку, співпрацювати з судовою владою.

Премʼєр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що оприлюднені комісією факти «шокували все суспільство». За його словами, офіційні представники уряду, включно з міністром юстиції, проведуть спільне обговорення з членами спеціальної слідчої комісії.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза закликав церкву відповісти за скоєне.