У Португалії за 9 місяців не вибачилися за смерть українця в аеропорту – голова громади

Голова Спілки українців Португалії Павло Садоха в коментарі Радіо Свобода заявив, що португальська влада досі публічно не вибачилася за смерть українця Ігоря Гоменюка у березні в аеропорту Лісабона.

«Через особливу увагу португальського суспільства до вбивства українця вчора, під тиском громадськості, подала у відставку голова міграційної служби (Служби у справах іноземців та кордонів – ред.) Кріштіна Ґатойнш. На нашу думку, (Спілки українців у Португалії), це правильний крок, адже політично вона є відповідальною за те, що сталося. Раніше вона визнала, що її підлеглі застосовували тортури до затриманих мігрантів. Як виявилося, випадок з Ігором Гоменюком (застосування сили), був непоодинокий. Іншою реакцією міністерства внутрішніх справ на подію є суттєва реструктуризація міграційної служби. Розподіл функцій інспекторів, які відтепер не будуть мати поліційні повноваження (застосування сили і кайданок). Та все ж, багато політиків і громадських лідерів в Португалії наполягають на відповідальності і міністра внутрішніх справ Едуарду Кабріта. Найбільш широка теза, яка звучить у суспільних дискусіях, що за дев’ять місяців після вбивства українця, ніхто з представників уряду Португалії не подзвонив до родини Ігоря Гоменюка і не вибачився за скоєне», – повідомив Радіо Свобода Павло Садоха.

Перше судове засідання у справі Ігоря Гоменюка призначене на 20 січня.

Водночас вдова Ігоря Гоменюка Оксана у коментарі Радіо Свобода прокоментувала звільнення чиновниці міграційної служби Ґатойнш, яке пов’язують із загибеллю її чоловіка.

«Мені все одно, що вона звільнилася. Якби Ігор жив. Він простий, добрий чоловік, який дбав про родину. Я не думала, що в Європі так ставляться до людей. Стільки це бачили і знали», – сказала пані Оксана.

Раніше стало відомо, що у середу подала у відставку керівниця Служби у справах іноземців та кордонів Португалії Кріштіна Ґатойнш. У Міністерстві внутрішніх справ, яке курує роботу прикордонників, заявили, що Ґатойнш подала у відставку в рамках плану реструктуризації, щоб більш чітко розділити поліцейські та адміністративні функції в роботі з іммігрантами й туристами. Втім таке рішення, зокрема, португальська опозиція пов’язала із побиттям навесні цього року затриманого в аеропорту Лісабона за спробу в’їзду в країну без візи українця, який в результаті помер.

40-річний Ігор Гоменюк помер в березні в ізоляторі аеропорту Лісабона після побиття у кімнаті без камер відеонагляду. У вересні прокуратура заявила, що до побиття причетні троє співробітників міграційної служби, їм висунули звинувачення у вбивстві.

Посольство України раніше просило Міністерство закордонних справ Португалії сприяти в проведенні ретельного розслідування смерті українця.