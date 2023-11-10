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Президент Португалії оголосив про розпуск парламенту після відставки прем’єра

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза під час візиту до України. Київ, 24 серпня 2023 року
Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза під час візиту до України. Київ, 24 серпня 2023 року

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза оголосив про розпуск парламенту після відставки прем’єр-міністра Антоніу Кошти, який став фігурантом справи про корупцію.

Нові вибори планують провести 10 березня. До цього Кошта тимчасово виконуватиме обов’язки прем’єр-міністра. Таке рішення Ребелу де Соуза ухвалив після консультацій із лідерами партій і Держрадою країни.

Парламент вирішили розпустити через два дні після відставки Кошти. 7 листопада в Португалії провели обшуки і заарештували п’ятьох осіб, у тому числі голову адміністрації Кошти, у справі про корупцію.

Кримінальна справа пов’язана з проєктами з видобутку літію і будівництва заводу для виробництва «зеленого водню» у Португалії. Прокуратура встановила, що «підозрювані посилалися на ім’я прем’єр-міністра» під час ведення своєї діяльності.

Того ж дня Кошта заявив про свою невинуватість, але додав, що його посада не повинна бути заплямована розслідуванням. Кошта був прем’єр-міністром Португалії від 2015 року. За підсумками парламентських виборів у 2022 році його Соціалістична партія знову отримала більшість мандатів, що дозволило Кошті сформувати уряд самому без участі інших партій.

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