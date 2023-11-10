Президент Португалії оголосив про розпуск парламенту після відставки прем’єра

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза оголосив про розпуск парламенту після відставки прем’єр-міністра Антоніу Кошти, який став фігурантом справи про корупцію.

Нові вибори планують провести 10 березня. До цього Кошта тимчасово виконуватиме обов’язки прем’єр-міністра. Таке рішення Ребелу де Соуза ухвалив після консультацій із лідерами партій і Держрадою країни.

Парламент вирішили розпустити через два дні після відставки Кошти. 7 листопада в Португалії провели обшуки і заарештували п’ятьох осіб, у тому числі голову адміністрації Кошти, у справі про корупцію.

Кримінальна справа пов’язана з проєктами з видобутку літію і будівництва заводу для виробництва «зеленого водню» у Португалії. Прокуратура встановила, що «підозрювані посилалися на ім’я прем’єр-міністра» під час ведення своєї діяльності.

Того ж дня Кошта заявив про свою невинуватість, але додав, що його посада не повинна бути заплямована розслідуванням. Кошта був прем’єр-міністром Португалії від 2015 року. За підсумками парламентських виборів у 2022 році його Соціалістична партія знову отримала більшість мандатів, що дозволило Кошті сформувати уряд самому без участі інших партій.