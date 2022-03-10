Зеленський призначив послів України у Канаді, Австралії та Єгипті

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Канаді, Австралії та Єгипті. Відповідні укази розміщені на сайті Офісу президента.

Так, послом України у Канаді призначено Юлію Ковалів, послом України в Австралії Василя Мирошниченка, послом України в Єгипті Миколу Нагорного.

Всі укази датовані 9 березня 2022 року.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що президент призначив послів «у важливі держави для ще більшої ефективності у зовнішній сфері».