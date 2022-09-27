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Зеленський звільнив послів України у Нідерландах та Швейцарії і призначив посла на Мальті

Усі укази датовані 27 вересня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив послів України у Нідерландах та Швейцарії і призначив посла на Мальті, що випливає з відповідних указів на сайті Офісу президента.

У документах, зокрема, вказано, що Максима Кононенка звільнено з посади посла України в Нідерландах та з посади постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї – за сумісництвом. А Артема Рибченка звільнено з посади посла у Швейцарії, а також з посади посла України у Ліхтенштейні за сумісництвом.

Посла України у Ватикані Андрія Юраша за сумісництвом призначено послом України на Мальті.

Усі укази датовані 27 вересня 2022 року.

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