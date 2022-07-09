«Це питання ротації»: Зеленський пояснив причину звільнень послів України у кількох країнах

Президент Володимир Зеленський назвав звичайним питанням ротації свої укази про звільнення послів України у кількох країнах.

«Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України», – сказав Зеленський у відеозверненні.

За його словами, нові кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ.

Раніше сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський видав низку указів про звільнення послів України у Німеччині – Андрія Мельника, в Угорщині – Любов Непоп, Норвегії – В’ячеслава Яцюка, Чехії – Євгена Перебийноса, Індії – Ігоря Поліху. Повідомлялося, що також замінять послів на Мальдівах, у Непалі, на Шри-Ланці та в Бангладеш.