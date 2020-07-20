Вперше за 12 років Лукашенко призначив посла Білорусі в США

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нинішнього заступника міністра закордонних справ Олега Кравченка головою білоруської дипломатичної місії в США. Ця посада залишалася вакантною протягом 12 років після вислання послів із столиць двох країн на прохання офіційного Мінська.

Раніше президент США Дональд Трамп призначив заступника помічника держсекретаря з питань європейських справ Джулі Фішер на посаду посла в Білорусі.

Про відновлення дипломатичних представництв на рівні послів у Мінську та Вашингтоні було оголошено минулого року, коли Олександр Лукашенко зустрівся із заступником держсекретаря США Девідом Гейлом.

Тим часом Державний департамент США висловив глибоку стурбованість повідомленнями про арешти мирних активістів та журналістів у Білорусі. Сполучені Штати вважають надзвичайно важливим забезпечити рівні умови для всіх охочих балотуватися на президентських виборах.

Також у понеділок Лукашенко призначив послів у Австрії (за сумісництвом – Словенії), Великобританії, Казахстані та Нідерландах.