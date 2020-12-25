Помер білоруський дипломат Кравченко. Його призначили першим за 12 років послом Білорусі в США

Олег Кравченко, якого призначили першим за 12 років послом Білорусі в США, помер у віці 49 років. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Анатолій Глаз, не уточнюючи причин смерті.

Кравченко не встиг почати роботу у Вашингтоні. Він ще перебував на території Білорусі.

Дипломат був одним з головних посадовців, які працювали над відносинами зі Сполученими Штатами. Він працював повіреним у справах Білорусі у Вашингтоні. Майже десятиліття був керівником департаменту МЗС, який відповідає за відносини зі США. У 2017 році Кравченко став заступником міністра.

Його призначили послом Білорусі в США в липні на тлі знаків відновлення відносин між Мінськом та Вашингтоном. Однак після жорстокого розгону протестів, які спалахнули після виборів президента Білорусі в серпні, відносини між країнами стали холоднішими.

Сполучені Штати відкликали свого посла в Мінську у 2008 році, коли президент Олександр Лукашенко наказав скоротити американський дипломатичний штат у країні. Білоруський лідер ухвалив рішення після американських санкцій у відповідь на порушення прав людини та політичні репресії під час виборів президента Білорусі у 2006 році.

У 2019 році США та Білорусі вирішили обмінятися послами вперше з 2008 року.

У грудні 2020 року Сенат США затвердив на посаді американського посла в Білорусі Джулі Фішер.