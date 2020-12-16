Сенат США затвердив нового посла в Білорусі вперше за 12 років

Сенат Конгресу США одноголосно затвердив кандидатуру американської дипломатки Джулі Фішер на посаду нового посла в Білорусі.

Фішер стане першою американською дипломаткою в Білорусі з 2008 року. Її кандидатуру вніс на затвердження Сенату на початку травня президент Дональд Трамп.

Зараз Фішер працює в бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії. Раніше вона була заступницею голови місії США при НАТО, а також працювала в американських посольствах у Росії та Грузії.

Джулі Фішер отримала ступінь бакалавра в Університеті Північної Кароліни. Вона володіє російською, французькою та грузинською мовами.

У середині вересня перший заступник держсекретаря Стівен Біген заявив, що США не планують відмовлятися від відрядження свого нового посла до Білорусі, попри різку критику Вашингтона на адресу Мінська і вимогу проведення нових виборів у цій країні.

Сама Фішер на слуханнях сенатського комітету в закордонних справах, які відбулися до початку протестів, заявляла, що США потрібний відкритий діалог із представниками різних рівнів і гілок влади, хоча «в Білорусі є одна людина, чия думка важить більше за всі».

Терміни, коли Фішер вирушить до Мінська, поки не повідомляються.

У Білорусі та США з 2008 року немає послів. Їхні місця обіймають тимчасові повірені. Після запровадження Вашингтоном санкцій проти Мінська за порушення прав людини посол Білорусі Михайло Хвостов був відкликаний зі США для консультацій, а Мінськ за наполяганням білоруської сторони покинула Карен Стюарт, яка очолювала диппредставництво Сполучених Штатів. Число американських дипломатів у країні за наполяганням білоруської сторони було скорочено з 35 до п’яти.