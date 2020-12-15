Білорусь: кілька затриманих на «Марші пенсіонерів» у Мінську провели ніч в ізоляторах

Кілька затриманих напередодні на «Марші пенсіонерів» у Мінську провели ніч в ізоляторах, їх звинувачують в участі в несанкціонованому мітингу, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У понеділок на площі Незалежності в Мінську пройшли затримання учасників одинадцятого «Маршу пенсіонерів». Правозахисний центр «Весна» повідомив про понад 100 затриманих при розгоні.

Більшість затриманих були звільнені після складання адмінпротоколів.

Напередодні силовики розігнали «Марш пенсіонерів», що традиційно проходив в Мінську по понеділках. Пенсіонерів садили в транспорт і відвозили у відділки.

Масові акції проти Олександра Лукашенка тривають від дня президентських виборів 9 серпня. Протестувальники називають результати голосування сфальсифікованими на користь Лукашенка і вимагають повторного голосування.

Міліція жорстко розганяє протести. Сотні людей заявили про катування та жорстоке поводження. Кілька людей за час протестів загинули.