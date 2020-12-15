Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
15 грудня 2020, Київ 11:41
Новини | Міжнародні

Білорусь: кілька затриманих на «Марші пенсіонерів» у Мінську провели ніч в ізоляторах

Кілька затриманих напередодні на «Марші пенсіонерів» у Мінську провели ніч в ізоляторах, їх звинувачують в участі в несанкціонованому мітингу, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У понеділок на площі Незалежності в Мінську пройшли затримання учасників одинадцятого «Маршу пенсіонерів». Правозахисний центр «Весна» повідомив про понад 100 затриманих при розгоні.

Більшість затриманих були звільнені після складання адмінпротоколів.

Напередодні силовики розігнали «Марш пенсіонерів», що традиційно проходив в Мінську по понеділках. Пенсіонерів садили в транспорт і відвозили у відділки.

Масові акції проти Олександра Лукашенка тривають від дня президентських виборів 9 серпня. Протестувальники називають результати голосування сфальсифікованими на користь Лукашенка і вимагають повторного голосування.

Міліція жорстко розганяє протести. Сотні людей заявили про катування та жорстоке поводження. Кілька людей за час протестів загинули.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG