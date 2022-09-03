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Посол Євросоюзу в Росії залишив свою посаду

Послом Євросоюзу в Росії Маркус Едерер працював майже п’ять років

Посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер залишив свою посаду. Як повідомив він повідомив телеканалу RTVI.

Причини звільнення Едерер не уточнив, але сказав, що залишає посаду «зі спокійною душею».

«Ми намагалися підтримувати простір, який влада все більше обмежувала, ми намагалися зберігати його відкритим», – сказав, він, уточнивши, що йдеться про можливість висловлювати будь-яку думку.

Послом Євросоюзу в Росії Маркус Едерер працював майже п’ять років. Хто змінить його на цій посаді наразі невідомо.

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