Посол України прокоментував напад на мера Гданська

Посол України в Польщі Андрій Дещиця прокоментував напад на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича.

«Лікарі рятують його життя. Думками і молитвами з ним та його близькими. Віримо, що все буде добре! #ПавлоТримайся», – написав Дещиця.

13 січня на мера Гданська напали під час доброчинного заходу: 27-річний чоловік завдав йому кількох поранень гострим предметом. За словами хірурга, Адамович зазнав серйозного поранення серця, а також ушкоджень діафрагми і внутрішніх органів. В Гданську оголосили збір донорської крові для нього.

Як пише місцева преса, нападник раніше був засуджений до понад п’яти років позбавлення волі за збройні напади на банки, і у в’язниці в нього почалися психіатричні проблеми. Під час нападу він кричав, що був несправедливо ув’язнений за часів попереднього уряду Польщі на чолі з партією «Громадянська платформа». До цієї партії раніше належав Адамович.

Павел Адамович очолює Гданськ уже понад два десятиліття, з 1998 року. Минулої осені він був переобраний на черговий термін, на який він балотувався як незалежний, але за підтримки нині опозиційної «Громадянської платформи», з якої раніше вийшов.