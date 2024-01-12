Зеленський: на посаду посла у Британії наразі «обережно розглядають» кілька кандидатур

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на посаду українського посла у Великій Британії наразі «обережно розглядають» кілька кандидатур.

«Що стосується наших відносин із Великою Британією: вони дуже потужні. Дуже важливо, щоб кожен із посадовців, із дипломатів, які опікуються нашими відносинами з Великою Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо обережно кілька кандидатур. Щось ти будуєш дуже і дуже довго, і важливо потім усе це не втратити. Це важливе і чутливе питання», – заявив він на пресконференції з британським прем’єром в Києві.

Зеленський не назвав прізвищ кандидатів і не відповів, чи є серед них колишній міністр оборони Олексій Резніков, якого називають ймовірним кандидатом на цю посаду.

Улітку 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Це сталося після того, як український дипломат в ефірі телеканалу Sky News сказав, що «сарказм між дружніми країнами не потрібний». Цьому передувала заява тодішнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який закликав Україну висловлювати більше вдячності за надану допомогу. У відповідь Зеленський заявив, що Україна дуже вдячна і що можемо, мовляв, «зранку прокидатися і дякувати міністру особисто».

У Великій Британії наразі немає посла України.