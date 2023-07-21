Зеленський звільнив Пристайка з посади посла в Британії

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії – про це йдеться в увазі, опублікованому на сайті голови держави 21 липня.

Згідно з ним, Пристайка звільняють з посади посла в Сполученому королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, а також із посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації, яку він обіймав за сумісництвом.

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Дипломат Вадим Пристайко очолює посольство України у Великій Британії з липня 2020 року. До того він менше року був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука.

Ані Пристайко, ані Зеленський наразі не коментували звільнення.

На саміті НАТО у Вільнюсі президента України Володимира Зеленського запитали про те, як він реагує на зауваження міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за зброю.

Воллес розповів, що у 2022 році, коли приїздив до України, нібито сказав керівництву України: «Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб отримати список».

Зеленський у відповідь на запитання щодо висловлювання Воллеса, відповів: «Нехай він напише мені, як мені потрібно подякувати, щоб ми повністю були вдячні… Можемо вранці прокидатися і особисто дякувати»

Пізніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у коментарі Sky News, сказав: «Я думаю, він відповів трохи з сарказмом у його вчорашній заяві… Він сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що це здоровий сарказм».

І додав потім, що і сам Воллес міг би не виносити слова у публічний простір, а особисто поспілкуватися із ним.

«Саркастичний коментар британського міністра про Amazon отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен», – сказав Вадим Пристайко.