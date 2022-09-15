CNN стало відомо, хто може стати послом США в Росії

Президент США Джо Байден планує висунути кандидатуру Лінн Трейсі на посаду посла в Росії. Зараз вона є головою американської дипломатичної місії у Вірменії. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на три обізнані джерела.

Посада посла США у Росії вакантна з 4 вересня. Тоді посол Джон Салліван завершив свою роботу на тлі різкого зростання двосторонньої напруженості через війну, яку Росія веде проти України.

Лінн Трейсі – кар’єрний дипломат. З 2014 до 2017 року вона працювала заступником посла в Москві.

До присяги в якості посла в Єревані в 2019 році Трейсі обіймала посаду старшого радника у справах Росії в Бюро Держдепартаменту у справах Європи та Євразії. Трейсі розмовляє російською і добре знайома з реаліями російської політики.

Якщо Трейсі затвердять на посаду посла в Росії, вона стане першою жінкою, яка очолила американську дипмісію в Москві.