Британському посольству у Москві присвоїли адресу на площі, названій на честь так званої «ЛНР»

Ділянка землі біля Смоленської набережної в центрі російської столиці Москви, на якій розташоване посольство Великобританії, офіційно перейменована на площу так званої «Луганської народної республіки». Про це 6 липня повідомило агентство міських новин із посиланням на один зі департаментів.

Повідомляється, що постанову про перейменування мер Москви Сергій Собянін підписав 5 липня.

Міська влада Москви стверджує, що перейменування відбулося за підсумками голосування на офіційному порталі для москвичів, у якому буцімто взяли участь понад 100 тисяч осіб. Окремо голосування на сайті не анонсувалося.

Вулиця, на якій розташоване британське посольство, ніколи не перейменовувалась. На сайті дипломатичного представництва, як і раніше, вказана стара адреса: Смоленська набережна, будинок 10.

Раніше московська влада перейменувала ділянку в центрі міста, на якій розташоване посольство США, на площу «Донецької народної республіки». Після цього посольство США у Москві видалило з головної сторінки свого сайту адресу дипмісії. Замість назви вулиці вказали географічні координати.