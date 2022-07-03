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Посольство США у Москві замінило координатами свою адресу на сайті

Мерія Москви змінила адресу посольства США 22 червня

Посольство США в Москві видалило з головної сторінки свого сайту адресу дипмісії. Замість назви вулиці тепер зазначені координати: 55,75566 °N, 37,58028 °E.

На внутрішній сторінці сайту з інформацією про місце розташування посольства та консульств США в Росії, як і раніше, вказана стара московська адреса – Великий Дев’ятинський провулок, будинок 8.

«Дивно, коли тільки почалося обговорення зміни їхньої адреси, вони були дуже позитивно налаштовані щодо теми Донбасу та заявили буквально таке: «Країна має знати своїх героїв», – написала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у Telegram.

Мерія Москви змінила адресу посольства США 22 червня. Територію навколо дипмісії вирішили перейменувати на «площу Донецької народної республіки».

У травні американська дипмісія вказувала, що здивована, але не ображена пропозицією Росії перейменувати частину площі перед посольством на «площу захисників Донбасу». Посольство припускало, що перейменування проводиться на честь українських воїнів, які захищають Україну від агресії Кремля. А виявилося, що на честь псевдореспубліки.

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