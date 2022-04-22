Посольство Росії в Празі отримало нову адресу – вулиця Українських героїв

Від 22 квітня вулиця у столиці Чехії, Празі, де розташоване посольство Росії, має нову назву – «Вулиця Українських героїв». Відповідні таблички розмістили на будинках, розташованих там.

«Те, що Росія здійснює в Україні воєнні злочини, і те, що це геноцид, на мою думку, є очевидним і на це не можна заплющувати очі. Навпаки, відвагу українського народу потрібно оцінити», – заявив 22 квітня мер Праги Зденєк Гржіб.

На початку цього місяця стало відомо, що мерія Праги відгукнулася на пропозицію 6-ої міської частини про зміну назви частини довгої, 150-метрової Коруновачної вулиці (Korunovační ulice – Коронаційна вулиця), де розташоване посольство Росії, і вирішила дати їй назву «Вулиця Українських героїв».

Як повідомляли чеські ЗМІ, пражанам зміна назви цієї частини вулиці ніяких проблем не принесе, оскільки в цьому районі житлових будинків немає.

Зі зміною назви вулиці погоджуються не всі пражани. Зокрема, висловив свою незгоду один із чеських політичних лідерів, представник пролівого руху АNО Ондржей Прокоп.

На його думку, назви площ і вулиць не «мали б стати засобом конфронтації особливо у такий напружений час». «Ця вулиця так називається від 1900 року й назва «Коруновачна» має нагадувати коронацію чеських королів, а тим і прагнення підтвердження чеської державності», – заявив Ондржей Прокоп.

Ще раніше, 27 лютого 2020 року, безпосередньо неподалік посольства Росії в Празі була змінена назва площі Pod Kaštany («Під каштанами») на площу Бориса Нємцова.