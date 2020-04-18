Посольство Росії в Чехії «переїхало» з площі Бориса Нємцова

Посольство Росії в Чехії, яке було розташоване за адресою, «площа Бориса Нємцова» (náměstí Borise Němcova), змінює адресу. Про це посольство інформувало владу Чехії, повідомляє «Настоящее время».

Фізично місцеперебування посольства не зміниться, його головна будівля, як і раніше буде перебувати в колишньому палаці Печека, який після перейменування у лютому празької площі Під каштанами (Pod Kaštany) розташований за адресою «площа Бориса Нємцова, будинок 1». Однак в офіційному листуванні посольство не буде використовувати цю адресу, а буде користуватися адресою свого консульського відділу, розташованого в тому ж комплексі, але на іншій вулиці – Коруновачні (Korunovační 34).

Російське посольство ніяк не пояснило зміну юридичної адреси.

У МЗС Чехії заявили, що мова йде про формальності, яку взяті до уваги.

Мер Праги Зденек Гржіб, за участю якого наприкінці лютого відбулася церемонія перейменування площі, вважає, що російська сторона захотіла уникнути того, щоб посольство перебувало на площі імені Бориса Нємцова. «Мені це здається дивним, адже і Володимир Путін назвав вбивство Нємцова підлим і цинічним і заявив, що організатори повинні понести покарання», – сказав Гржіб.

На сайті посольства станом на ранок 18 квітня його адресою як і раніше вказана «площа Під каштанами».

Бориса Нємцова застрелили з близької відстані на мосту Великий Москворецький у центрі Москви 27 лютого 2015 року.

У червні 2017 року російський суд засудив за звинуваченням у цьому вбивстві колишнього керівника батальйону Чечні Заура Дадаєва до 20 років ув’язнення. Четверо інших чеченців були визнані винними у причетності до вбивства та засуджені до позбавлення волі від 11 до 20 років.

20 лютого Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Росії відновити розслідування убивства Бориса Нємцова.