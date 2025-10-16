Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель юного українця у Дубліні

Посольство України в Ірландії підтвердило загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення через завдання ножових поранень.

Як повідомляє диппредставництво на своїй сторінці уфейсбуці, Служба у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) поінформувала про це 15 жовтня.

У посольстві додають, що підтримують тісний контакт із поліцією Ірландії, яка розслідує обставини трагедії, також перебувають на зв’язку з родиною загиблого.

Дипломати додають, що надають необхідну підтримку родині та займаються підготовкою до репатріації тіла загиблого до України.

Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України. Видання повідомило, що інцидент стався в середу, 15 жовтня, в житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Поліція та служби екстреної допомоги прибули на виклик про ножове поранення і виявили важкопораненого неповнолітнього українця, який, попри зусилля медиків, помер на місці.

Поліція затримала іншого іноземця – його відразу доправили в лікарню з порізами, загрози його життю немає. Також до лікарні доставили жінку з порізами.



